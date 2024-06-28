Нью-Йорк, США, 28 июня, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 июня сообщил, что будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

TASS /AP Photo/Aurel Obreja Антониу Гутерриш

«Я еду на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Казахстан через неделю после этого интервью», ― заявил генсек.

Гутерриш подтвердил, что собирается посетить с официальным визитом Астану, где у него запланирован ряд встреч и переговоров с другими организациями.

«У меня будут встречи с другими организациями, от небольших, таких как КАРИКОМ, до Шанхайской организации сотрудничества, в которую входит более половины населения мира», — заявил генсек ООН.

Как сообщало ИА Регнум, саммит ШОС пройдёт в Астане 3–4 июля 2024 года. Участие в мероприятии примет президент России Владимир Путин. Как уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в рамках мероприятия глава государства планирует провести целый ряд двусторонних встреч с лидерами стран — участниц организации и приглашённых государств.

Шанхайскую организацию сотрудничества основали в июне 2001 года. В ней, кроме России, состоят Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 июня сообщил, что первое решение, которое примут на саммите ШОС на следующей неделе в Астане, будет о принятии Белоруссии полноправным участником организации.