Анкара, 20 июня, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk.

Иван Шилов ИА Регнум Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Саммит запланирован на 3–4 июля, пройдёт он в Астане, в Казахстане.

По информации телеканала, Путин и Эрдоган могут обсудить многие вопросы, в том числе и украинский конфликт.

Не исключено, что на саммите затронут поставки зерна, ход работ на АЭС «Аккую», перспективы создания центра газовой торговли и другие важные для двух стран темы.

Как сообщало ИА Регнум, Кремль будет обсуждать возможность проведения встречи Путина и Эрдогана на полях саммита ШОС, если Эрдоган примет в нём участие. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что обещание о поездке Путина в Анкару и в Стамбул сохраняется.

11 июня президент РФ на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил, что планирует встретиться с Эрдоганом в июле в Астане. Президент тогда отметил, что там у них будет возможность встретиться и обсудить все вопросы.