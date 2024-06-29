Москва, 29 июня, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки на двух направлениях в зоне проведения спецоперации потеряли до 370 бойцов. Об этом 29 июня на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

«Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Нескучное, Волчанск и Липцы в Харьковской области», ― доложил военный.

На этом направлении украинская армия потеряла до 270 военнослужащих, танк и четыре автомобиля.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в районах Пятихаток, Работино, Малой Токмачки в Запорожской области и Новотягинки в Херсонской области. Под огонь российских военных попали живая сила и техника 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии. Здесь противник потерял до 100 военнослужащих и шесть автомобилей.

В общей сложности на двух направлениях российские подразделения уничтожили американские гаубицы М109 Paladin и М777 калибра 155 мм, гаубицу 2А65 «Мста-Б», три Д-30 и одну Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за прошедшую неделю в зоне ответственности группировки российских войск «Север» потеряли до 1560 бойцов. Кроме того, в период с 22 по 28 июня украинская армия потеряла 12 боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц иностранного производства, три станции радиоэлектронной борьбы «Нота», «Буковель-AD» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В зоне ответственности российской группировкой войск «Днепр» украинская армия лишилась до 740 военных. Также российские войска ликвидировали три танка, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 — иностранного производства.

Кроме того, за прошедшую неделю российские силы нанесли 17 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского военно-промышленного комплекса.

Целями ВС России стали объекты, обеспечивавшие работу украинского ВПК, военные аэродромы, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ НАТО. Также удары нанесли по цехам сборки и местам хранения ударных дронов и безэкипажных катеров.