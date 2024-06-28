Москва, 28 июня, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю в боях с российской группировкой войск «Днепр» до 740 военных, сообщил 28 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

David Young/dpa/Global Look Press

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух соединений ВСУ и трёх бригад теробороны», — сказал он.

Согласно данным оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 740 военнослужащих. Российские войска ликвидировали три танка, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 — иностранного производства.

ВС России также уничтожили восемь станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и шесть полевых складов боеприпасов, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня стало известно, что российские военные группировки войск «Днепр» в зоне СВО за сутки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS украинской армии. Также российские силы уничтожили гаубицу М777 американского производства и гаубицу FH-70 британского производства — обе калибра 155 мм. Бойцы российской группировки войск «Днепр» нанесли удары по украинской армии в Херсонской области в районах посёлка Днепровское и сёл Токаревка и Отрадокаменка.

28 июня в Минобороны сообщили, что войска за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского военно-промышленного комплекса. Целями ВС России стали объекты, которые обеспечивали работу украинского ВПК, военные аэродромы, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ НАТО. Также удары нанесли по цехам сборки и местам хранения ударных дронов и безэкипажных катеров.

Также в течение последней недели российские средства противовоздушной обороны (ПВО), действующие в зоне СВО, сбили два украинских МиГ-29 и 589 беспилотников.