Москва, 28 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю в зоне ответственности группировки российских войск «Север» потеряли до 1560 бойцов. Об этом на брифинге 28 июня сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, в период с 22 по 28 июня украинская армия потеряла 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля.

«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике трёх соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также трёх бригад теробороны», ― доложил Конашенков.

Также ВСУ потеряли 33 орудия полевой артиллерии, в том числе семь гаубиц иностранного производства, три станции радиоэлектронной борьбы «Нота», «Буковель-AD» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА Регнум, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинская армия потеряла за одни сутки 25 июня рекордное за время спецоперации число военнослужащих ― 2345 военных. Он подчеркнул, что таких потерь у ВСУ не было даже в худший для них период — летом 2023 года.

Министерство обороны 28 июня показало работу экипажей российских штурмовиков Су-25. Они нанесли удар по опорному пункту и личному составу украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Север». В результате выполнения полётного задания военные уничтожили специальную технику и живую силу противника.

Российские военные за сутки 26 июня улучшили позиции на четырёх направлениях в зоне проведения спецоперации. Более выгодные рубежи заняли подразделения группировок войск «Запад», «Восток», «Центр» и Южной группировки ВС России. В общей сложности на этих направлениях Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 1685 бойцов.