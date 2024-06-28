Москва, 28 июня, 2024, 15:02 — ИА Регнум. За неделю в зоне спецоперации российские военные нанесли 17 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского военно-промышленного комплекса, сообщил 28 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

TASS /Russian Defense Ministry Press Service

Целями ВС России стали объекты, которые обеспечивали работу украинского ВПК, военные аэродромы, логистические центры накопления вооружения, переданного ВСУ НАТО. Также удары нанесли по цехам сборки и местам хранения ударных дронов и безэкипажных катеров.

«Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников», — сообщил Конашенков.

Нанося удары, российские военные применили высокоточное оружие и беспилотники.

Официальный представитель Минобороны также сообщил об освобождении от ВСУ села Раздоловка в ДНР российскими военными Южной группировки войск. Украинская армия в боях с бойцами Южной группировки войск потеряла за неделю 4410 военных.

В течение недели российские военные сбили в зоне спецоперации два украинских МиГ-29, 589 беспилотников, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, восемь управляемых ракет ЗРК Patriot и противорадиолокационную ракету HARM производства США. Силы ПВО сбили за неделю 61 снаряд РСЗО комплексов «Ольха», HIMARS (производство США) и Vampire (производство Чехия).