Вашингтон, 29 июня, 2024, 08:05 — ИА Регнум. В случае, если новым главой Белого дома станет «разумный президент», Россия, Китай и КНДР перестанут быть для США врагами. Об этом 28 июня заявил бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Вирджиния.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«У нас есть внешние враги — Китай, Россия, Северная Корея. Однако, в действительности, они не будут врагами, если у вас есть разумный президент. Если у вас разумный президент, они не будут вашими врагами, и вы будете отлично ладить», — сказал он.

По словам бывшего американского президента, когда он занимал пост главы государства, другие страны уважали США, у которых в тот период не было «никаких проблем». Трамп отметил, что, по его мнению, главные враги США находятся внутри страны, а не за её пределами.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июня между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом состоялись теледебаты. Бывший и нынешний главы Белого дома не пожали друг другу руки перед их началом.

Трамп в ходе теледебатов назвал неприемлемыми условия по урегулированию украинского конфликта, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин. При этом участники дебатов в США по семь раз каждый упомянули российского лидера.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков 28 июня отметил, что Трамп со временем осознает безальтернативность предложений президента России по разрешению украинского конфликта. Замглавы МИД утонил, что Трамп не представляет собой всю американскую элиту.