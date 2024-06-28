Вашингтон, 28 июня, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп в ходе теледебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом счёл неприемлемыми условия по урегулированию украинского конфликта, которые ранее выдвинул президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Владимир Путин

«Нет, для меня они не являются приемлемыми», — сказал он во время дебатов в студии телеканала CNN.

Трамп уточнил, что в случае победы на президентских выборах он намерен добиться урегулирования конфликта на Украине до официального вступления в должность главы государства (20 января 2025 года).

По утверждению экс-президента США, Москва не начала бы спецоперацию на Украине, если бы российское руководство уважало действующего американского лидера. Он также связал решение России о начале военной операции с выводом американских военных из Афганистана, назвав произошедшее в 2021 году самым позорным периодом президентства Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, теледебаты между Трампом и Байденом прошли вечером 27 июня и перед их началом оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями, как это было и в 2020 году. На тот момент это объяснили связанными с коронавирусом ограничениями.

Президент Владимир Путин 14 июня заявил о готовности России к переговорам по Украине. Глава государства назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых регионов РФ и отказ Киева от вступления в НАТО. Российский лидер назвал ещё одним условием для этого полную отмену антироссийских санкций, также Запад и киевский режим должны признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Запад принять мирную инициативу российского лидера, пока не стало слишком поздно. Дипломат подчеркнул, что инициатива направлена на завершение конфликта, а не на его заморозку.