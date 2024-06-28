Москва, 28 июня, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп со временем осознает безальтернативность предложений президента России Владимира Путина по конфликту на Украине, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Global look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency

«Придет время, и господин Трамп, независимо от того, каков будет его статус в будущем, поймёт безальтернативность того, что предложено президентом Путиным», — отметил Рябков.

Он отметил, что Трамп не представляет собой всю элиту США. Это глубинное государство, курс элиты в котором определяли и определяют политики, подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июняТрамп в ходе теледебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом счёл неприемлемыми условия по урегулированию украинского конфликта, которые ранее выдвинул российский лидер. Политик уточнил, что в случае победы на президентских выборах он намерен добиться урегулирования конфликта на Украине до официального вступления в должность главы государства (20 января 2025 года).

Президент Путин 14 июня заявил о готовности России к переговорам по Украине. Глава государства назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых регионов РФ и отказ Киева от вступления в НАТО. Российский лидер назвал ещё одним условием для этого полную отмену антироссийских санкций, также Запад и киевский режим должны признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Запад принять мирную инициативу российского лидера, пока не стало слишком поздно. Дипломат подчеркнул, что инициатива направлена на завершение конфликта, а не на его заморозку.