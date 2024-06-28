Москва, 28 июня, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры после повышения Евросоюзом пошлин на российскую и белорусскую сельхозпродукцию. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном 28 июня.

Алексей Коновалов/ТАСС

Она отметила, что Москва рассматривает действия ЕС как де-факто очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры.

«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая Евросоюз утвердил «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии. Речь шла о повышении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. По словам министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, Москве и Минску закроют доступ к тарифным квотам ЕС, причём эти меры не повлияют на транзит через ЕС из России и Белоруссии в другие страны. Решение вступит в силу 1 июля.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения западных СМИ о намерении Евросоюза ввести пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии и проанализируют их перед тем, как сделать какие-либо выводы по этому поводу.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности страны справиться с санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин отмечал, что антироссийские рестрикции принесли с собой новые возможности — для отечественных компаний открылись рынки сбыта.