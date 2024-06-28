МИД анонсировал ответные меры на повышение пошлин ЕС на импорт зерна из РФ
МИД анонсировал ответные меры на повышение пошлин ЕС на импорт зерна из России
Москва, 28 июня, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Россия примет ответные меры после повышения Евросоюзом пошлин на российскую и белорусскую сельхозпродукцию. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном 28 июня.
Она отметила, что Москва рассматривает действия ЕС как де-факто очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры.
«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», — подчеркнула Захарова.
Как передавало ИА Регнум, 30 мая Евросоюз утвердил «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии. Речь шла о повышении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. По словам министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, Москве и Минску закроют доступ к тарифным квотам ЕС, причём эти меры не повлияют на транзит через ЕС из России и Белоруссии в другие страны. Решение вступит в силу 1 июля.
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения западных СМИ о намерении Евросоюза ввести пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии и проанализируют их перед тем, как сделать какие-либо выводы по этому поводу.
Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности страны справиться с санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин отмечал, что антироссийские рестрикции принесли с собой новые возможности — для отечественных компаний открылись рынки сбыта.