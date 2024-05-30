Брюссель, 30 мая, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Евросоюз утвердил «запретительные пошлины» на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом 30 мая сообщил Совет ЕС на своём сайте.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Речь идёт о повышении пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки.

По словам министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, новые тарифы направлены на то, чтобы на практике остановить импорт зерна из России и Белоруссии и предотвратить «дестабилизацию зернового рынка ЕС».

Он добавил, что Москве и Минску закроют доступ к тарифным квотам ЕС. Причём, по его словам, эти меры не повлияют на транзит через Евросоюз из России и Белоруссии в другие страны.

Решение вступит в силу 1 июля.

Как передавало ИА Регнум, в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения западных СМИ о намерении Евросоюза ввести пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии и проанализируют их перед тем, как сделать какие-либо выводы по этому поводу.

Перед этим газета The Financial Times написала, что ЕС собирается ввести пошлину в размере 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии. По мнению источников издания, в случае принятия такого решения цены на зерно вырастут не менее чем на 50%.

Российские официальные лица неоднократно заявляли о способности страны справиться с санкционным давлением. Так, президент Владимир Путин отмечал, что антироссийские рестрикции принесли с собой новые возможности — для отечественных компаний открылись рынки сбыта.

Песков также заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития России.