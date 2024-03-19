Москва, 19 марта, 2024, 12:48 — ИА Регнум. В Кремле видели сообщения западных СМИ о намерении Евросоюза ввести пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии и проанализируют их перед тем, как сделать какие-либо выводы по этому поводу. Об этом 19 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Мы видели эти сообщения. Предстоит проанализировать, насколько и в какие сроки это будет реализовываться и будет ли вообще», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что только после этого можно будет делать какие-либо выводы по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 марта газета Financial Times написала, что ЕС в ближайшие дни собирается ввести пошлину в размере 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии. По мнению источников издания, в случае принятия такого решения цены на зерно вырастут не менее чем на 50%.

Агентство Reuters 5 марта сообщило, что потенциальный запрет ЕС на импорт алюминия из России может стать причиной ожесточённой борьбы за ресурсы между потребителями из США и Европы. Отмечалось, что в случае введения такого запрета дефицит алюминия может превысить 500 тысяч тонн.

Первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин 11 марта заявил ИА Регнум, что дополнительные эффекты от любых новых ограничений на импорт алюминия из России не будут значительными для её экономики.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 24 февраля заявил, что очередной пакет санкций ЕС против России направлен не против власти или бизнеса, а против всех россиян. Политик назвал западные страны врагами и призвал создавать им возможные ответные сложности.