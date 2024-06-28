Москва, 28 июня, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа очередные нелегитимные санкции Евросоюза. Все прошлые ограничительные меры так и не смогли подорвать экономику страны, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова

«Все ранее принятые Брюсселем санкции провалились. Вопреки расчетам есовских «стратегов», они так и не смогли подорвать российскую экономику и уж тем более разрушить сплоченность нашего народа», — отметила спикер ведомства.

По словам Захаровой, принимаемые ЕС в последнее время антироссийские санкции по итогу бьют по третьим странам, подрывая энергетическую безопасность развивающихся стран и глобальные товарные рынки. Дипломат подчеркнула, что ЕС стремится разрушить многовековые связи России с союзниками, вводя против партнёров страны «вторичные» ограничения.

Россия продолжит усилия по снабжению мировых рынков востребованной продукцией, в числе которой энергоресурсы, удобрения и продовольствие, добавила спикер МИД.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз принял 14-й пакет санкций против Москвы, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». В числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Кроме того, ЕС ввёл санкции против певцов SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Полины Гагариной, а также актёра Ивана Охлобыстина.

В Кремле заявили, что у страны есть опыт минимизации последствий вводимых ограничений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона считает ограничения незаконными и выступает категорически против них. Он также напомнил, что это обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьёт по интересам тех стран, которые эти санкции вводят.

Российский лидер Владимир Путин 24 мая заявил, что страна благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным, несмотря на 16 тыс. разных санкций.