Москва, 25 июня, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Россия успешно нивелирует последствия санкций Евросоюза и будет развивать этот опыт дальше. Об этом 25 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«У нас уже есть опыт минимизации последствий таких ограничений. Мы постоянно развиваем этот наш опыт и будем делать это дальше», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона считает ограничения незаконными и выступает категорически против них.

Он подчеркнул, что это обоюдоострое оружие, которое бумерангом бьёт по интересам тех стран, которые эти санкции вводят.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз принял 14-й пакет санкций против Москвы, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через порты ЕС. Также запрещены новые инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся СПГ-проектов, в числе которых «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ». В числе ограничений — запрет импорта гелия из России и экспорт марганцевых руд, часть видов пластика, редкоземельных элементов, электронных компонентов.

Кроме того, ЕС ввёл санкции против певцов SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и Полины Гагариной, а также актёра Ивана Охлобыстина.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя принятие 14-го пакета санкций, заявил, что Евросоюз идёт по пути политической, экономической и военной эскалации.Дипломат Грушко подчеркнул, что российская экономика справится и уже справилась с санкциями. При этом, по его словам, ЕС в своей санкционной политике хотел удушить экономику страны, а добился противоположного результата.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что Россия благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным, несмотря на 16 тыс. разных санкций.

Ранее Песков заявлял, что введённые западными странами антироссийские санкции не работают. Кроме того, Москва превращает ряд ограничений в дивиденды, что подтверждается ростом экономического развития России. По словам представителя Кремля, такой эффект стал большим успехом российского руководства.