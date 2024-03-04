Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о стремлении Запада «прибрать к рукам» руководство Молдавии по аналогии с Украиной. Как он отметил 4 марта, в отношении России западная сторона действует по принципу «разделяй и властвуй» и пытается вмешиваться в политику Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Запад с самого начала постсоветской эпохи стал вклиниваться в отношения между Россией и её соседями. Это видно и в Центральной Азии, и в Закавказье, и в европейской части бывшего СССР. Украина, Молдова, которую просто открыто готовят в преемницы Украины с точки зрения прибирания к рукам всего её руководства», — заявил Лавров на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

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Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии ещё в советский период, опасаясь присоединения Молдавии к Румынии. В 1992 году, после неудачной попытки силового решения вопроса молдавскими властями Приднестровье утратило контроль со стороны Кишинёва.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Молдавия отказалась от переговоров по урегулированию отношений с непризнанной республикой и перешла к давлению. По его словам, поводом для саботажа диалога Молдавией стал российско-украинский конфликт, однако сам Красносельский назвал его «фиговым листом». Позднее депутат Верховного совета Приднестровья, политолог Андрей Сафонов заявил, что властям Кишинёва поступила жёсткая установка не допустить голосования приднестровцев на выборах президента России, а молдавские власти готовят референдум, по результатам которого «окажется», что жители республики якобы не хотят интеграции с Россией и стремятся в ЕС.

В НАТО заявили, что поддержат Молдавию в случае присоединения Приднестровья к России, но, несмотря на это, участники съезда депутатов в Тирасполе приняли решение обратиться к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Защиту жителей Приднестровья в МИД России назвали одним из приоритетов.

Вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать Кишинёву, идущему по стопам Киева, заявил Лавров 1 марта на Анталийском дипломатическом форуме. Министр иностранных дел отметил, что власти Молдавии отменяют всё русское и дискриминируют русский язык во всех сферах. Возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию позволит продолжить поиски взаимоприемлемых решений, но румынское руководство в Кишинёве пытается разрушить этот инструмент, добавил Лавров.