Кишинёв, 21 мая, 2024, 18:21 — ИА Регнум. ЕС и Молдавия подписали соглашение о партнёрстве в области обороны и безопасности, сообщил 21 мая глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА Регнум

Молдавия стала первой страной, с которой ЕС заключил такое соглашение, отметил Боррель на своей странице в Х (Twitter).

«Такое партнёрство повысит устойчивость этой страны. Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества», — заявил глава дипломатии ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС предложил Молдавии усилить сотрудничество в сфере обмена разведданными, активизировать участие Кишинёва в военных учениях Евросоюза, а также взаимодействовать в сфере противостояния «зарубежным угрозам».

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Politico со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что Евросоюз намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС 25 июня. Ранее Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Кишинёвом и Киевом о членстве в Евросоюзе.

Парламент Молдавии ранее одобрил проект решения о проведении референдума о вступлении Молдавии в Европейский союз. Дату проведения референдума назначили на 20 октября.

18 мая молдавский оппозиционер Илан Шор в ходе обращения к гостям фестиваля стран Евразийского экономического союза объявил о запуске кампании против вступления Молдавии в ЕС. Призывы к вступлению в Евросоюз направлены к отказу от идентичности, а впоследствии — от суверенитета, сказал политик. Он призвал сближаться с Россией и ЕАЭС, поскольку это партнёрство даст Молдавии доступные газ и электроэнергию, создание новых рабочих мест и другие возможности.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года, комментируя прозападный курс властей Молдавии, отметил, что эта страна вправе отказаться от интеграционных процессов в рамках СНГ и последовать примеру Германии, отказавшись от дешёвых энергоносителей. Он также отметил, что Молдавия не имеет большой значимости для Содружества, но нуждается в российском рынке для сбыта сельхозпродукции. Глава МИД России Сергей Лавров в марте 2024 года заявил, что Запад стремится прибрать к рукам Молдавию так же, как это сделали с Украиной.