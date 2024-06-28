Москва, 28 июня, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке деятельности российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ внесли в Госдуму, сообщил журналистам 28 июня глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Проект заявления <…> внесён в Госдуму. Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации», — заявил он.

Он добавил, что Россия заявляет о приостановке работы и выплат всех взносов в Парламентскую ассамблею организации. В этот период любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными, отметил Слуцкий.

Глава думского комитета по международным делам допустил возможность возвращения в организацию, если «русофобскую линию» ПА ОБСЕ пересмотрят. Он напомнил, что площадка превратилась в рупор русофобствующих политиканов, отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. Так, российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, а члены делегации неоднократно сталкивались с нападками и хамством на заседаниях ассамблеи.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня в Госдуме заявили, что Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не дают высказать позицию в рамках ПА ОБСЕ. Там назвали ПА ОБСЕ шабашем, который Москва не будет финансировать.

В тот же день комитет Совета Федерации по международным делам предложил приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ. Предложение поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что «последней чертой» стал отказ Румынии выдать визы российским парламентариям.

Румынии отказала российской делегации в выдаче виз для посещения сессии ПА ОБСЕ, которая начнётся 29 июня в Бухаресте. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в этой связи заявил, что подобными решениями Румыния вносит вклад в разрушение организации.