Бухарест, 15 июня, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Власти Румынии отказали российской делегации в выдаче виз для посещения сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая пройдёт в Бухаресте. Об этом 14 июня сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Иван Шилов ИА REGNUM Григорий Карасин

«В наш адрес, страны — соучредителя организации, поступила нота МИД Румынии. В ней говорится, что… ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешён въезд в страну», — написал он в своём Telegram-канале.

Карасин подчеркнул, что подобными действиями Румыния вносит вклад в разрушение организации, некогда полезной для сотрудничества в Европе.

31-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдёт с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. В организацию входят 57 стран, расположенных в Европе, Центральной Азии и Северной Америке, в том числе Россия, Белоруссия, США, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Турция.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные политики предпринимают попытки лишить делегацию РФ права голоса в ПА ОБСЕ, в том числе препятствуя деятельности российских дипломатов, отказывая в выдаче виз. По его словам, подобные действия вызывают возмущение. В связи с этим он предупредил, что вопрос о выходе России из организации «висит в воздухе», но пока не обсуждался.