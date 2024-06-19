Москва, 19 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Россия не может мириться с ситуацией, когда ей не дают высказать свою позицию в рамках Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, заявил 19 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Александр Река/ТАСС

«Мы не можем мириться с ситуацией, когда не дают даже высказать позицию. Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная. Мы не будем финансировать этот шабаш, который никакого отношения не имеет к парламентским структурам, причём пляшущий под дудку США», — сказал он.

Володин поручил профильному думскому комитету по международным делам подготовить соответствующее постановление палаты о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ.

По его словам, Россия со своей стороны делала всё возможное, чтобы диалог с европейскими государствами продолжался. Однако, подчеркнул он, европейские политики считают позицию российской делегации опасной для себя.

Ранее в этот же день комитет Совета Федерации по международным делам предложил приостановить участие российской делегации в ПА ОБСЕ. Сенатор Владимир Джабаров уточнил, что проект решения о приостановке участия России в работе межпарламентской организации предлагается подготовить к следующему пленарному заседанию, которое состоится 3 июля.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает предложение. Она подчеркнула, что «последней чертой» стал отказ Румынии выдать визы российским парламентариям для участия в мероприятиях ПА ОБСЕ.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Румынии отказали российской делегации в выдаче виз для посещения сессии ПА ОБСЕ, которая начнётся 29 июня в Бухаресте. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что подобными действиями Румыния вносит вклад в разрушение организации, некогда полезной для сотрудничества в Европе.

В феврале глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные политики предпринимают попытки лишить делегацию России права голоса в ПА ОБСЕ, в том числе препятствуя деятельности российских дипломатов, отказывая в выдаче виз. Подобные действия вызывают возмущение, подчеркнул министр. Вопрос о выходе России из организации «висит в воздухе», но пока не обсуждался, добавил Лавров.