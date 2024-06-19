Москва, 19 июня, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Комитет Совета Федерации по международным делам предлагает приостановить участие российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), заявил 19 июня сенатор Владимир Джабаров.

Omar Marques / Sopa Images/Global Look Press

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение подготовить совместное с Госдумой решение о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.

Матвиенко объяснила, что приостановка участия делегации России будет означать приостановку выплат в адрес организации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Румынии отказали российской делегации в выдаче виз для посещения сессии ПА ОБСЕ, которая начнётся 29 июня в Бухаресте. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что подобными действиями Румыния вносит вклад в разрушение организации, некогда полезной для сотрудничества в Европе.

В феврале глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные политики предпринимают попытки лишить делегацию России права голоса в ПА ОБСЕ, в том числе препятствуя деятельности российских дипломатов, отказывая в выдаче виз. По его словам, подобные действия вызывают возмущение. Вопрос о выходе России из организации «висит в воздухе», но пока не обсуждался, добавил Лавров.

В июне 2023 года российская делегация приняла решение не лететь в Канаду на летнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что делегатам не предоставили гарантий нормального пребывания.