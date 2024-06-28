Москва, 28 июня, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), действующие в зоне СВО, в течение последней недели сбили два украинских МиГ-29 и 589 беспилотников, заявил 28 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он добавил, что российские силы ПВО также сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь управляемых ракет произведённого в США зенитно-ракетного комплекса Patriot и американскую противорадиолокационную ракету HARM. Также силы противовоздушной обороны сбили в общей сложности 61 снаряд реактивных систем залпового огня комплексов «Ольха», американского HIMARS и чешского Vampire.

Всего с начала СВО российские войска уничтожили 615 самолётов, 276 вертолётов и 26 777 беспилотников ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за неделю сбили истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 ВВС Украины. Кроме того, российские военные уничтожили украинские Су-27 и Су-25, находившиеся на аэродромах. За неделю силы ПВО сбили также 465 БПЛА, 13 ракет ATACMS, три ракеты Patriot, две ракеты HARM, две противокорабельные ракеты «Нептун», восемь управляемых французских авиабомб Hammer и JDAM, 46 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, «Ураган» и «Ольха».

7 июня Конашенков заявил, что российские силы противовоздушной обороны сбили два МиГ-29 украинских ВВС. Кроме того, с помощью дрона «Ланцет» удалось уничтожить украинский Су-25. Силы ПВО также сбили 424 беспилотника, 17 авиабомб Hammer, две ракеты комплекса С-200, две ракеты «Точка-У», три ракеты Patriot, три ракеты «Нептун», 93 снаряда HIMARS, Vampire и «Ольха».