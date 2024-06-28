Брюссель, 28 июня, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Лидеры стран ЕС призвали ввести новый режим антироссийских санкций, говорится в документе по итогам саммита, который прошёл в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В качестве повода для такого шага авторы идеи назвали «дестабилизирующие действия за рубежом», за которыми якобы стоит РФ.

«В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций», — отмечается в документе, который опубликовали на сайте Европейского совета.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявил, что новые санкционные меры должны закрыть все порты Евросоюза для танкеров c российской нефтью.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что 14-й пакет антироссийских санкций будет «жёстким» и затронет сферы энергетики, а также технологий и банковских услуг.

27 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить создание реестра ущерба, причинённого России западными санкциями, и потребовать от западных стран компенсации.