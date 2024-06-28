Москва, 28 июня, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Перспективы отношений Москвы и Брюсселя нельзя назвать позитивными. Об этом 28 июня на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Известия/Константин Кокошкин

Представитель Кремля напомнил, что по итогам голосования в Евросовете Урсула фон дер Ляйен сохранила пост председателя Еврокомиссии, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас в скором времени станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Песков подчеркнул, что оба политика не являются сторонниками нормализации отношений с Россией. Он отметил, что Каллас до сих пор не демонстрировала дипломатических наклонностей и хорошо известна своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями.

«Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие», ― подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня стало известно, что лидеры стран ЕС решили выдвинуть Каллас на пост главы европейской дипломатии. 27 июня страны — участницы ЕС утвердили назначения на руководящие посты организации на следующие пять лет. Нынешнего председателя Евросовета Шарля Мишеля сменит бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен продолжит работу в должности главы Еврокомиссии ещё один срок, на место Жозепа Борреля придёт Каллас.

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, в случае назначения премьер-министра Эстонии на этот пост, Каллас продолжит нынешний курс на конфронтацию с Россией, при этом «градус маразма будет повышен». Дипломат добавила, что именно при нынешнем главе евродипломатии Жозепе Борреле стало заметно тотальное обрушение дипломатии в ЕС как профессии, навыка и сферы деятельности.

Лидеры стран ЕС 27 июня призвали ввести новый режим антироссийских санкций. В качестве повода для такого шага авторы идеи назвали «дестабилизирующие действия за рубежом», за которыми якобы стоит РФ.

Руководитель Центра G. O. R. K. I. СПбГУ, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала в эксклюзивном интервью ИА Регнум, можно ли навести мосты между Россией и Западом. По её словам, об этом пока говорить рано. Это связано с нынешним дискурсом в Европе: Россия должна потерпеть поражение, ей нельзя дать победить. Также в Европе в настоящее время нет и здравомыслящих политических сил. Есть готовые к диалогу люди, но они не представители властей, добавила экс-премьер.