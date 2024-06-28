Брюссель, 28 июня, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на голосовании по кандидатурам на высшие посты в Евросоюзе не поддержал переизбрание Урсулы фон дер Ляйен в должности главы Еврокомиссии, сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

Глава Венгрии при этом проголосовал за экс-премьер-министра Португалии Антониу Кошту, выдвигающегося на пост председателя Евросовета и воздержался от поддержки главы эстонского правительства Кайи Каллас, баллотирующийся на позицию руководителя дипломатии ЕС.

Венгерский интернет-портал Telex отметил, что на саммите ЕС Орбан повторил позицию, которой придерживался несколько лет. Премьер отказался принять сделку (по кандидатурам), особенно по фон дер Ляйен. Голосование за указанных политиков он назвал обманом тех европейских избирателей, которые на недавних выборах в Европарламент выступили в поддержку правых партий.

27 июня страны — участницы ЕС утвердили назначения на руководящие посты организации на следующие пять лет. Нынешнего председателя Евросовета Шарля Мишеля сменит Кошта, фон дер Ляйен продолжит работу на посту ещё один срок, на место Жозепа Борреля придёт Каллас.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня стало известно, что Венгрию потребовали лишить председательства в ЕС. Депутат Европарламента от партии «Зеленых» Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тыс. подписей председателю Европейского совета Мишелю. В письме депутат указал, что для репутации ЕС будет крайне вредно, если действующее правительство Венгрии будет представлять Европу сразу после выборов.

Фройнд напомнил, что политику ЕС правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сравнило с диктатурой, не поддержало санкции против России, позволив расклеивать по всей стране плакаты с бомбами с флагом ЕС.

23 июня премьер Венгрии заявил, что завершение украинского конфликта будет в числе приоритетных в деятельности начинающегося с 1 июля председательства его страны в Совете Евросоюза. Политик подчеркнул, что Венгрия — за прекращение конфликта, за повышение конкурентоспособности европейской экономики и решение миграционных проблем.

В декабре 2022 года Орбан подчеркнул, что есть ряд вопросов, по которым Венгрия не подчинится Евросоюзу. Речь шла, в частности, о требованиях Брюсселя прекратить бороться с нелегальной миграцией, разрешить ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), активно поддерживать антироссийские санкции.