Будапешт, 10 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Власти Евросоюза пытаются навязать Венгрии свою волю по тем вопросам, по которым позиция Брюсселя противоречит воле венгерского народа, заявил 10 декабря премьер-министр страны Виктор Орбан.

Vlada Republike Slovenije Виктор Орбан

Речь идет, в частности, о требованиях Брюсселя прекратить бороться с нелегальной миграцией, разрешить ЛГБТ-пропаганду, активно поддерживать антироссийские санкции.

«Мы выполняем свои обязательства [в рамках ЕС], но в этих вопросах мы представляем интересы венгерского народа, а не Брюсселя», — отметил Орбан.

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Ранее представители венгерских властей отмечали, что ЕС де-факто увязывает исполнение своих пожеланий в части мигрантов, ЛГБТ и санкций с получением Будапештом средств Евросоюза, избирательно применяя к Венгрии ограничительные механизмы.