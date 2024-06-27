Брюссель, 27 июня, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от партии «Зеленых» Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тыс. подписей председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием отменить грядущее председательство Венгрии в Совете Евросоюза, сообщила газета The Guardian.

Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

«Вместе с 20 000 граждан мы, нижеподписавшиеся члены Европейского парламента, просим вас официально приостановить председательство Венгрии в Совете, которое в настоящее время должно начаться 1 июля 2024 года», — приводит издание текст обращения.

В письме депутат указал, что для репутации ЕС будет крайне вредно, если действующее правительство Венгрии будет представлять Европу сразу после выборов.

Фройнд напомнил, что политику ЕС правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сравнило с диктатурой, не поддержало санкции против России, позволив расклеивать по всей стране плакаты с бомбами с флагом ЕС. Также в письме отмечается, что ЕС пора выступить против запугиваний правительства, которое не придерживается европейских принципов и ценностей.

Венгрия в её нынешнем состоянии никогда не прошла бы критерии вступления в ЕС, подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня премьер Венгрии заявил, что завершение украинского конфликта будет в числе приоритетных в деятельности начинающегося с 1 июля председательства его страны в Совете Евросоюза. Политик подчеркнул, что Венгрия — за прекращение конфликта, за повышение конкурентоспособности европейской экономики и решение миграционных проблем.

Ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против 14-го пакета антироссийских санкций. Он подчеркнул, что содержание противоречит интересам Будапешта в области энергетики и может поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

В мае по информации агентство Bloomberg, Венгрия заблокировала договорённость стран ЕС, которая позволила бы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Отмечалось, что Будапешт объяснил своё решение необходимостью защитить венгерское меньшинство на Украине.

В декабре 2022 года Орбан заявил, что есть ряд вопросов, по которым Венгрия не подчинится Евросоюзу. Речь шла, в частности, о требованиях Брюсселя прекратить бороться с нелегальной миграцией, разрешить ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), активно поддерживать антироссийские санкции.