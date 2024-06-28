Бывший кировский губернатор пришёл на заседание суда
Белых пришёл на заседание по делу о злоупотреблении полномочиями
Киров, 28 июня, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый на восемь лет лишения свободы по делу о взятках, оспорил второй приговор, вынесенный ему за злоупотребление полномочиями. 28 июня экс-чиновник пришёл в областной суд на рассмотрение его апелляционной жалобы.
Белых сопровождают двое адвокатов. Бывший глава региона отказался от комментариев, пообещав дать их после заседания суда.
Прокуратура также оспорила приговор суда, посчитав его чересчур мягким.
Как сообщало ИА Регнум, в июле 2021 года СК сообщил, что против отбывающего наказание Белых возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, Белых в 2011 году обеспечил выделение средств регионального бюджета частной компании на постройку жилья для бюджетников. Такими полномочиями Белых не располагал.
Белых признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). По этой статье ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. В декабре 2023 года суд освободил бывшего губернатора Кировской области от наказания по уголовному делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности.
Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Президент Владимир Путин лишил Белых поста губернатора 28 июля 2016 года в связи с утратой доверия.
1 февраля 2018 года суд признал Белых виновным в получении взятки, приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей. Сторона обвинения просила назначить Белых десять лет колонии и штраф в размере 100 млн рублей.
21 июня Белых вышел на свободу из кировской колонии после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки.