Киров, 28 июня, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый на восемь лет лишения свободы по делу о взятках, оспорил второй приговор, вынесенный ему за злоупотребление полномочиями. 28 июня экс-чиновник пришёл в областной суд на рассмотрение его апелляционной жалобы.

Анастасия Аверкова/ТАСС

Белых сопровождают двое адвокатов. Бывший глава региона отказался от комментариев, пообещав дать их после заседания суда.

Прокуратура также оспорила приговор суда, посчитав его чересчур мягким.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2021 года СК сообщил, что против отбывающего наказание Белых возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, Белых в 2011 году обеспечил выделение средств регионального бюджета частной компании на постройку жилья для бюджетников. Такими полномочиями Белых не располагал.

Белых признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). По этой статье ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. В декабре 2023 года суд освободил бывшего губернатора Кировской области от наказания по уголовному делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности.

Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Президент Владимир Путин лишил Белых поста губернатора 28 июля 2016 года в связи с утратой доверия.

1 февраля 2018 года суд признал Белых виновным в получении взятки, приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей. Сторона обвинения просила назначить Белых десять лет колонии и штраф в размере 100 млн рублей.

21 июня Белых вышел на свободу из кировской колонии после отбытия восьмилетнего срока за получение взятки.