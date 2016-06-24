Москва, 24 июня, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Никита Белых задержан в Москве сотрудниками Следственного комитета при получении взятки в 400 тысяч евро. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба СК РФ.

gazprom.ru Никита Белых

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, Белых лично и через посредника взятки на общую сумму 400 тыс. евро (24,1 млн рублей).

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин так прокомментировал это дело:

«Предваряя истерику, которую поднимают в подобных случаях сторонники и соратники, хочу сразу остудить пыл: у коррупционных преступлений не бывает политического окраса. Думаю, что граждане Хорошавин и Гайзер могут это подтвердить. Перефразируя известные выражения — «Взятка не пахнет… но иногда светится. Взятка она и Африке взятка». Единственное, что может гарантировать следствие это всесторонность и объективность расследования».

Белых является губернатором Кировской области с 2009 года. До этого он был председателем Федерального политического совета СПС (Союз правых сил).