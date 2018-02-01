Москва, 1 февраля, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировский области Никита Белых признан виновным и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 48 млн рублей. Также он лишен права занимать в государственных учреждениях должности три года. Соответствующий приговор, как передает корреспондент ИА REGNUM, вынес 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы. Озвучивание полного текста вердикта заняло у суда почти девять часов, прерванных нескольким перерывами, которые, по некоторым сведениям, были вызваны необходимостью оказать подсудимому медицинскую помощь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых с адвокатом

Как заявил суд, доводы Никиты Белых, выдвинутые им в свою защиту, были опровергнуты в ходе судебных заседаний, а показания свидетелей в пользу подсудимого российская Фемида оценила «критически». Доводы о провокации, жертвой которой, по утверждению Никиты Белых, он стал, суд тоже не счел убедительными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых во время вынесения приговора

Отметим, что по эпизоду, связанному с получением взятки у гражданина Альберта Ларицкого, суд оправдал бывшего губернатора.

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Среди тех, кто пришёл на оглашение приговора, журналисты заметили бывшего главу партии «Правое дело», а ныне президента Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана. Отметим, что прежде, с 2005 по 2008 год, СПС возглавлял сам Никита Белых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых перед началом вынесения приговора

Напомним, что Никита Белых, занимавший на тот момент пост губернатора Кировской области, был задержан 24 июня 2016 года в Москве, в ресторане торгово-офисного центра Lotte Plaza на Новом Арбате, при получении меченых 100 тысяч евро. Задержание губернатора произвели следователи СКР и сотрудники ФСБ. По версии Следственного комитета, деньги (в общей сложности 400 тысяч евро) полагались губернатору «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области».

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых в Пресненском районном суде

В рамка судебного заседания 24 января государственное обвинение попросило для бывшего губернатора Кировской области 10 лет колонии строгого режима. Также прокуратура требовала назначить Белых штраф в размере 100 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жена Никиты Белых во время вынесения приговора сильно переживала за мужа

Отметим также, что до этого в качестве личных поручителей бывшего губернатора Кировской области себя предлагали лидер оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский, заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Также поручителями выступили профессор «Высшей школы экономики» Евгений Ясин и оппозиционный политик, член Совета при президенте РФ по вопросам развития гражданского общества и прав человека Ирина Хакамада.