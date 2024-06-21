Киров, 21 июня, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу, отбыв в колонии восьмилетний срок за коррупцию. Об этом 21 июня сообщил журналистам его адвокат Андрей Грохотов.

Мария Шевченко/ТАСС Экс-губернатор Кировской области Никита Белых

Адвокат заявил, что Белых освободили из СИЗО-1 в Кирове в соответствии с истечением назначенного приговором срока. Он напомнил, что в 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил экс-губернатора к восьми годам колонии.

«Он сейчас находится на свободе», — сказал Грохотов.

Юрист добавил, что Белых подготовил письменное заявление для прессы. В нём он сообщил о нормальном самочувствии и дальнейших планах, в которые входит общение с семьёй и детьми, забота о здоровье. Белых добавил, что в ближайшее время не согласится на интервью, так как на протяжении восьми лет был ограничен в получении информации и теперь должен «многое узнать, понять и пообщаться».

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля 2018 года суд признал Белых виновным в получении взятки, приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей. Сторона обвинения просила назначить Белых десять лет колонии и штраф в размере 100 млн рублей.

Белых задержали 24 июня 2016 года в момент получения денег в одном из ресторанов Москвы. По данным следствия, незаконное вознаграждение, составляющее в общей сложности 400 тысяч евро, полагалось ему за действия в пользу взяткодателя и подконтрольных ему «Нововятского лыжного комбината» и «Лесохозяйственной управляющей компании».

Президент России Владимир Путин 28 июля 2016 года снял Белых с поста губернатора Кировской области в связи с утратой доверия. Политик руководил регионом с 2009 года.

В июле 2021 года СК сообщил о возбуждении против Белых, который находился в колонии, уголовного дела о превышении должностных полномочий. Следствие полагало, что в 2011 году он обеспечил выделение бюджетных средств частной компании на постройку жилья. Такими полномочиями Белых не располагал. В декабре 2023 года суд освободил экс-губернатора от наказания по уголовному делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности.