Атланта, США, 28 июня, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Бывший президент США и кандидат на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в получении денег от Китая. Об этом он заявил 27 июня в ходе предвыборных дебатов в студии телеканала CNN в Атланте (штат Джорджия).

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Политик отметил, что при нынешнем главе Белого дома в США образовался крупнейший в истории страны торговый дефицит.

«Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая», ― заявил Трамп.

Термин «маньчжурский кандидат» стал популярным после выхода двух одноимённых голливудских фильмов и используется для описания скрытых агентов влияния зарубежных государств или других внешних сил. Обычно так говорят о политике, используемом вражеской державой в качестве марионетки.

Также бывший американский лидер заявил о намерении повысить тариф на импорт. По его словам, экономика США остро нуждается в подобных мерах. Он предложил ввести пошлину в 10% на любые поставки.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Атланте (штат Джорджия) стартовали телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Перед началом мероприятия оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями, как и в 2020 году. Однако тогда это объяснили коронавирусными ограничениями.

Политики начали первые предвыборные дебаты со спора об экономическом состоянии страны. Байден заявил, что администрация Трампа не сделала ничего и после неё остался хаос. Трамп отреагировал встречными обвинениями и заявил, что экономика при Байдене рушится, а рост рынка труда обусловлен созданием рабочих мест, которые заняли нелегальные иммигранты.

В ходе дебатов Байден публично оскорбил Трампа, назвав его «неудачником» и «лузером». В свою очередь Трамп подчеркнул, что считает американского лидера преступником, совершившим множество «ужасных вещей» за время своего президентства. Он также добавил, что Байден рискует стать осуждённым уголовником вслед за своим сыном Хантером.

Очередные, 60-е по счету выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.