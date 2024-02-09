Москва, 9 февраля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Россия может направить свои вооружённые силы в Польшу только в случае нападения республики на РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое 9 февраля опубликовали на его сайте.

Станислав Красильников/РИА Новости

Глава государства отметил, что западные страны пытаются запугать своё население якобы существующей российской угрозой.

Карлсон в ходе беседы также попросил президента России рассказать, может ли он представить себе вариант развития событий, при котором российские ВС «направят в Польшу».

«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов в Польше, в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов», — ответил Путин.

Президент подчеркнул, что у России нет никаких территориальных притязаний в Европе.

«Это абсолютно исключено, не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу — втягиваться в какую-то глобальную войну», — пояснил он, добавив, что глобальная война может поставить на грань уничтожения всё человечество.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 февраля Путин в интервью Карлсону назвал «страшилкой» предположение о доминировании Китая на международной арене, и в частности в БРИКС. Президент отметил, что внешнеполитическая философия неагрессивна и всегда ищет компромисс.

Ранее в этот же день Путин заявил, что Россия пока ещё не достигла целей спецоперации. Он уточнил, что одной из таковых является денацификация Украины, то есть запрещение всяческих неонацистских движений.

Интервью Путина Карлсону набрало более 50 миллионов просмотров в соцсети Х менее чем за четыре часа. В ходе него американский журналист задал президенту примерно 60 вопросов, в том числе уточняющих.