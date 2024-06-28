Атланта, США, 28 июня, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп назвал условия по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным, неприемлемыми. Об этом он заявил в ходе дебатов с действующим главой государства Джо Байденом 27 июня.

Global Look Press/Will Lanzoni/Keystone Press Agency Дональд Трамп

«Нет, для меня они не являются приемлемыми», — заявил Трамп на дебатах, проходящих в студии телеканала CNN.

По словам Трампа, в случае победы на президентских выборах он намерен добиться решения конфликта на Украине ещё до официального вступления в должность (до 20 января 2025 года).

При этом он также выразил мнение, что Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы действующий президент США Джо Байден пользовался уважением российского руководства. Также Трамп связал решение Москвы о проведение спецоперации с выводом американских войск из Афганистана и назвал события 2021 года самым позорным периодом президентства Байдена.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) стартовали телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Перед началом мероприятия оппоненты не стали обмениваться рукопожатиями, как и в 2020 году. Однако тогда это объяснили коронавирусными ограничениями.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел назвал условия для возобновления мирных переговоров по Украине. В первую очередь Киев должен вывести войска с территорий новых регионов РФ и открыто заявить об отказе от планов присоединиться к НАТО. Также одним из условий глава государства назвал отмену антироссийских санкций.

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя призвал Запад принять мирную инициативу Владимира Путина, пока не поздно. Он также подчеркнул, что инициатива направлена на завершение конфликта, а не на его заморозку.