Вашингтон, 27 июня, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не рассматривает возможности помилования журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

SAMANTHA SALAMON/EPA/ТАСС Джулиан Ассанж

«Нет, это не рассматривается», — ответила Жан-Пьер на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, Ассанжа 25 июня выпустили из британской тюрьмы, где он ожидал экстрадиции на территорию США. Основатель WikiLeaks провёл под арестом в Великобритании 1901 день и сразу после освобождения направился на тихоокеанский остров Сайпан (Содружество Северных Марианских островов).

На острове прошли слушания по делу Ассанжа, обвиняемого в публикации американских секретных документов. После этого он вылетел в Австралию.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 25 июня прокомментировал освобождение Ассанжа из британской тюрьмы. По словам дипломата, условия освобождения журналиста нельзя считать ни положительным, ни отрицательным исходом дела.

Политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин заявил ИА Регнум, что освобождение Ассанжа связано с желанием Вашингтона поднять сильно пошатнувшийся рейтинг президента США Джо Байдена перед предстоящими в ноябре выборами.