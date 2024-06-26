Вашингтон, 26 июня, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Самолёт Bombardier Global 6000, на борту которого, предположительно, находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, приземлился на тихоокеанском острове Сайпан, где, как ожидает, он будет отпущен на свободу после суда. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.

Джулиан Ассанж

Согласно данным сервиса, воздушное судно вылетело из Бангкока в 21:20 по местному времени (17:20 мск) и прибыло на Сайпан 26 июня в 06:15 (25 июня 23:15 мск).

В среду на острове Сайпан, входящем в архипелаг Марианские острова, состоится слушание по делу Ассанжа. Северные Марианские острова не входят в состав Соединённых Штатов Америки, но находятся во владении Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Джулиана Ассанжа выпустили из тюрьмы строго режима Белмарш в Великобритании. Он там провёл более пяти лет. Высокий суд Лондона освободил журналиста под залог, после чего Ассанж покинул страну.

Заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков подчеркнул, что условия, на которых Ассанжа освободили из тюрьмы, нельзя считать ни положительным, ни отрицательным исходом дела. Также он пожелал основателю WikiLeaks, чтобы у него всё было хорошо.