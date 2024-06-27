Москва, 27 июня, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июня в телефонном разговоре с коллегой из министерства Боливии Селиндой Сосой Лундой осудил попытку военного госпереворота в этой стране, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Luis Gandarillas/EPA/ТАСС

«С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня», — говорится в заявлении.

Глава российского МИД отметил, что недопустимы любые действия, направленные на подрыв конституционных устоев суверенных государств.

Россия полностью поддерживает правительство президента Боливии Луиса Арсе, добавили в ведомстве. Главы двух министерств подтвердили приверженность всем договорённостям, которых удалось достичь в ходе июньской встречи президентов России и Боливии в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня стало известно, что военные попытались взять штурмом дворец боливийского правительства, а также заняли территорию резиденции главы государства Арсе. Генерал Сунигу после этого заявил, что следует «вернуть» Боливию.

Сам Арсе назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота. Президент призывал сограждан защитить демократию и сопротивляться попыткам военных захватить власть в республике.

Правоохранительные органы Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу. Ордер на его арест выдала Генпрокуратура республики, которая предъявила военному обвинения в терроризме и вооруженном бунте. Сунигу ранее командовал национальной армией Боливии.

В Кремле ситуацию в Боливии назвали внутренним делом страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на невмешательство иностранных государств в происходящие в стране события и пожелал скорейшего восстановления спокойствия в стране.

В беседе с ИА Регнум политолог-американист Рафаэль Ордуханян предположил, что генерала Сунигу завербовали спецслужбы США. Там он проходил обучение и стажировался. Ордуханян отметил, что Боливия обладает значительными запасами лития и китайские и российские компании активно разрабатывают эти месторождения. Это своеобразная поздравительная открытка от США для всех стран Южной и Северной Америки, которая показывает, что в случае, если эти страны выходят из-под влияния Вашингтона и начинают проводить независимую политику, США будут принимать соответствующие меры, пояснил эксперт.