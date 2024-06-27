Москва, 27 июня, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Боливийский генерал Хуан Хосе Сунигу проходил обучение в США и стажировался там, это позволяет предположить, что он был завербован спецслужбами этой страны. Такое мнение 27 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя попытку госпереворота в Боливии.

Luis Gandarillas/EPA/ТАСС

Ордуханян отметил, что Боливия обладает значительными запасами лития, и китайские и российские компании активно разрабатывают эти месторождения.

«Боливия, где добывается литий, и Венесуэла, богатая нефтью, являются важными центрами российского влияния. Сейчас США предпринимают в Боливии те же действия, которые они пытались осуществить на Кубе и в Венесуэле, но потерпели неудачу. Это цена, которую независимые страны должны платить за то, чтобы больше не зависеть от американского колониализма», — подчеркнул американист.

Символично, что США осуществляют такие действия в годовщину двухсотлетия своей так называемой доктрины Монро. Это своеобразная поздравительная открытка от США для всех стран Южной и Северной Америки, которая показывает, что в случае, если эти страны выходят из-под влияния Вашингтона и начинают проводить независимую политику, США будут принимать соответствующие меры, пояснил Ордуханян.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня стало известно, что военные попытались взять штурмом Дворец боливийского правительства, а также заняли территорию резиденции главы государства Луиса Арсе. Генерал Сунигу после этого заявил, что следует «вернуть» Боливию.

Сам Арсе назвал произошедшее в стране попыткой госпереворота. Президент призывал сограждан защитить демократию и сопротивляться попыткам военных захватить власть в республике.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил попытку госпереворота в Боливии. Он выразил солидарность с боливийским правительством и народом.

Правоохранительные органы Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу. Ордер на его арест выдала Генпрокуратура республики, которая предъявила военному обвинения в терроризме и вооруженном бунте. Сунигу ранее командовал национальной армией Боливии.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовящемся в стране госперевороте. Он отметил, что кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес отказались подписывать с другими кандидатами в президенты страны соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов. Их целью является организация беспорядков и государственного переворота после голосования, уточнил глава государства. Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля.

Доктрина экс-президента США Джеймса Монро провозглашала принцип взаимного невмешательства США во внутренние дела европейских стран и, соответственно, невмешательства европейских держав во внутренние дела стран Западного полушария. Как заявил американский журналист Питер Бейнарт, политики при администрации Дональда Трампа часто прибегали к этой доктрине, а сторонники Джо Байдена не хотят прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в сфере интересов США.