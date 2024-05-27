Брюссель, 27 мая, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Будапешт не будет поддерживать 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза в нынешнем виде, так как он противоречит его интересам в области энергетики. Об этом 27 мая заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам Сийярто, главы МИД стран — участниц ЕС в ходе совещания в том числе обсуждали 14-й пакет санкций против России, который являлся одним из самых важных пунктов дебатов.

«В своём нынешнем виде он полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и наверняка поставил бы под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Поэтому этот пакет санкций в таком виде венгерское правительство не примет», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 мая главы МИД стран ЕС утвердили новый режим антироссийских санкций из-за якобы нарушений прав человека. Ранее стало известно, что такие ограничения предполагалось направить против якобы виновных в этом физических и юридических лиц.

Глава минфина США Джанет Йеллен 25 мая пригрозила санкциями европейским банкам, осуществляющим свою деятельность в России. Как отметило агентство Reuters, американский минфин ждёт ухода из РФ австрийского Raiffeisen Bank International и итальянского UniCredit.

Президент Владимир Путин и другие российские официальные лица неоднократно заявляли о способности Москвы справиться с санкционным давлением. Так, глава государства ранее указывал на то, что санкции принесли обратный результат, а российская экономика растёт. Президент также отмечал, что на фоне санкционных мер Россия восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые.