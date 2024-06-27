Париж, 27 июня, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если в ходе предстоящих парламентских выборов победит партия «Национальное объединение» и её председатель Жордан Барделла станет премьер-министром, заявила лидер партии Марин Ле Пен в интервью, опубликованном 27 июня газетой Le Telegramme.

Yves Herman/POOL/EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

Она указала на то, что во Франции президент формально считается Верховным главнокомандующим, но фактически это почётный титул, так как премьер-министр уполномочен распоряжаться государственным бюджетом.

«Барделла не намерен искать поводов для ссоры, но он установит красные линии. Что касается Украины, президент не сможет отправить туда французские войска», — сказала Ле Пен.

По её словам, «Национальное объединение» уже много месяцев готовится к тому, что премьер-министром станет Барделла. Ле Пен заявила о полном доверии ему и пожелала удачи.

Как сообщало ИА Регнум, Барделла 19 июня заявил, что он, в отличие от Макрона, против отправки французских войск на Украину. Председатель «Национального объединения» обвинил президента в нарушении красных линий и пообещал, что не допустит этого, если станет премьером.

Макрон 9 июня, когда стало известно о провале его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент, распустил Национальное собрание (нижняя палата парламента) и объявил досрочные выборы. Он заявил, что республике требуется уверенное парламентское большинство.

При этом Макрон заявил, что не собирается уходить с поста президента ни при каком исходе выборов в Национальное собрание. Первый тур голосования должен пройти 30 июня, второй — 7 июля.

Президент России Владимир Путин 28 мая предупредил, что введение западных войск на Украину станет новым шагом к глобальному конфликту. Глава государства напомнил, что иностранные контингенты на украинской территории будут в зоне поражения российских военных.