Париж, 19 июня, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выступил против отправки военных на Украину. По его словам, есть красные линии, которые «президент страны пересёк, но которые он не будет пересекать завтра в качестве премьер-министра «правительства сожительства».

Yauhen Yerchak/Global Look Press

«Я, в отличие от президента, против отправки войск и французских солдат на Украину», — сказал он на полях военной выставки Eurosatory в Париже, трансляцию которой вёл телеканал BFMTV.

По словам Барделла, большинство жителей Франции также против такого решения, и «сама Украина не требует отправки войск».

Вместе с тем лидер «Национального объединения» подчеркнул, что его позиция по поддержке Украины не изменилась и он по-прежнему выступает за продолжение поставок оружия Киеву.

Ранее стало известно, что партия «Национальное объединение» в преддверии парламентских выборов удалила со своего сайта предложения об углублении дипломатических связей с Россией.

Партии «Национальное объединение», которую в нижней палате парламента представляла Марин Ле Пен, опросы предсказывают победу на внеочередных парламентских выборах во Франции.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая французская газета Le Monde написала о планах президента Франции Эммануэля Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По данным журналистов, на первом этапе хотят отправить несколько десятков специалистов. Когда они определят потребности, необходимые для организации процесса, предполагается отправка нескольких сотен военнослужащих.

Согласно данным директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция готовит воинский контингент для отправки на Украину. Он уточнил, что на начальном этапе численность этого контингента составит около 2 тыс. человек.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления об отправке войск на Украину. По его словам, присутствие европейских или американских военных на Украине будет означать пересечение красных линий. Сийярто также указал на необходимость отказаться от поставок оружия Украине и перейти к мирным переговорам.

Президент России Владимир Путин 28 мая отмечал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.