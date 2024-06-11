Париж, 11 июня, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не покинет пост главы государства, каким бы не оказался результат внеочередных выборов в парламент страны. Он заявил об этом 11 июня в интервью газете Le Figaro.

РИА Новости / Сергей Гунеев

В ответ на вопрос о том, что в случае победы на парламентских выборах оппозиционная правая партия «Национальное объединение» может потребовать его отставки, Макрон отметил, что эта политическая сила не занимается изменениями конституции, так как это «не в её духе».

«Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, французский лидер 9 июня после объявления первых итогов голосования в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов в парламент республики. На выборах в ЕП партия Макрона «Ренессанс» смогла набрать в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая политическая сила «Национальное объединение» (32%).

Радиостанция Europe 1 сообщила 11 июня, что президент Франции обсуждал с окружением возможность отставки при победе правых партий на парламентских выборах. Отмечалось, что такой вариант не является предпочтительным и мог бы только способствовать «драматизации» ситуации перед предстоящим голосованием.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ещё рано говорить об отставке Макрона. Представитель Кремля призвал вначале дождаться результатов парламентских выборов во Франции и только затем пытаться анализировать ситуацию.