Москва, 27 июня, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Россия уже принимает меры в ответ на причастность США к ударам по Севастополю, американская сторона должна ощущать предельные риски в этой связи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Карина Сапунова/ТАСС

«Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остаётся без нашего ответа. Характер этого ответа — это тот вопрос, который я совершенно не уполномочен обсуждать», — сказал он.

Дипломат добавил, что сейчас многих на Западе посещает мысль о тех или иных допустимых сценариях.

«Они должны чувствовать предельные риски, связанные с подобного рода акциями», — подчеркнул Рябков.

Он отметил, что США на чёткие обвинения со стороны России в причастности к теракту в Севастополе ограничились заезженными отговорками.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня ВСУ ударили по Крыму пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре цели. Боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, осколки упали на прибрежную территорию. Жертвами нападения стали четыре мирных жителя, включая двоих детей. Ещё 153 человека пострадали.

Минобороны России назвало США страной, которая ответственна за гибель людей в ходе этой атаки. В ведомстве отметили, что ракеты ATACMS передаёт Киеву Вашингтон, а полётные задания на пуск ракет вводятся американскими военными с использованием данных спутниковой разведки США.

Момент ракетного удара ВСУ зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как рядом с берегом появились высокие всплески воды от упавших снарядов с кассетными боеприпасами. Отдыхавшие на пляже люди сразу же начали убегать.

Рябков ранее заявлял, что российская сторона не исключает возможности военно-технического ответа на действия США после ракетного удара украинской армии по Севастополю.