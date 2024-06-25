Севастополь, 25 июня, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент ракетного удара ВСУ по пляжу Учкуевка в Севастополе. Видео появилось в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

На кадрах с двух камер видно, как рядом с берегом появились высокие всплески воды от упавших снарядов с кассетными боеприпасами. Отдыхавшие на пляже люди сразу же начали убегать.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня ВСУ обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В российском Минобороны отметили, что силы ПВО перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты, что привело к жертвам среди мирного населения.

В оборонном ведомстве уточнили, что США несут ответственность за эту атаку, так как передали украинским властям эти ракеты, а полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

В результате агрессии украинских войск погибли четыре человека. Трое из них были местными жителями, а один прибыл из другого региона России. Также пострадали 153 мирных жителя, 79 из них, включая 27 детей, госпитализировали.

22 пострадавших, в том числе 12 детей, транспортировали из Севастополя в Москву. Врачи, которые их сопровождали, оценили состояние пациентов как удовлетворительное. По их словам, они перенесли полёт хорошо, без ухудшения состояния.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что двое пострадавших детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё шестеро — в реанимации.