Москва, 26 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Российская сторона не исключает возможности военно-технического ответа на действия США после ракетного удара украинской армии по Севастополю. Об этом 26 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Замглавы МИД задали вопрос, могут ли быть меры военно-технического характера включены в возможный ответ России на действия США после ракетной атаки со стороны ВСУ по Севастополю.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — ответил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 июня представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе якобы не являлся целью для ракетного удара украинских войск. При этом он добавил, что киевский режим сам выбирает цели для ударов, в том числе с использованием оружия производства США.

ВСУ днём 23 июня обстреляли Севастополь пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, однако воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, и ещё 153 мирных жителя пострадали.

В Министерстве обороны подчеркнули, ответственность за атаку несут США, поставляющие Киеву АTACMS, полётные задания в которые вводят американские военные специалисты на основе информации собственной спутниковой разведки.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 23 июня назвал ракетный удар украинской армии по Севастополю, а также атаки боевиков в Дагестане терактом против народа России. Политик отметил, что после этого для России власти США, киевский режим и безумные фанатики не отличаются ничем.