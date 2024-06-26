МИД допустил военный ответ на действия США после удара ВСУ по Севастополю
Рябков допустил военный ответ на действия США после удара ВСУ по Севастополю
Москва, 26 июня, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Российская сторона не исключает возможности военно-технического ответа на действия США после ракетного удара украинской армии по Севастополю. Об этом 26 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Замглавы МИД задали вопрос, могут ли быть меры военно-технического характера включены в возможный ответ России на действия США после ракетной атаки со стороны ВСУ по Севастополю.
«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — ответил он.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 июня представитель Пентагона заявил, что пляж в Севастополе якобы не являлся целью для ракетного удара украинских войск. При этом он добавил, что киевский режим сам выбирает цели для ударов, в том числе с использованием оружия производства США.
ВСУ днём 23 июня обстреляли Севастополь пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, однако воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, и ещё 153 мирных жителя пострадали.
В Министерстве обороны подчеркнули, ответственность за атаку несут США, поставляющие Киеву АTACMS, полётные задания в которые вводят американские военные специалисты на основе информации собственной спутниковой разведки.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 23 июня назвал ракетный удар украинской армии по Севастополю, а также атаки боевиков в Дагестане терактом против народа России. Политик отметил, что после этого для России власти США, киевский режим и безумные фанатики не отличаются ничем.