Севастополь, 27 июня, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Кассетные боеприпасы от американской ракеты ATACMS, с помощью которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) 23 июня атаковали Севастополь, начали взрываться спустя 45 секунд после хлопков. Об этом 27 июня рассказал владелец кафе на севастопольском пляже «Учкуевка» Александр, который стал очевидцем произошедшего.

Кадр из видео

Он также сообщил, как поминутно развивались события. В тот день около полудня мужчина пришёл на пляж с сыном, чтобы открыть кафе.

«Мы, жители Севастополя, привыкли к учениям, но оповещения в этот раз не было. Люди спокойно лежали, когда в 12:15 (мск) послышались хлопки. Между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего секунд 45», — процитировало RT владельца заведения.

После этого, по его словам, на пляже началась паника. Александр подчеркнул, что удар ВСУ осуществили в самое людное время, когда на пляже «полотенце бросить негде было».

Ранее Александр рассказал, что у пострадавших при ударе ВСУ были атипичные осколочные ранения. Он признался, что никогда подобных ранений не видел. По словам мужчины, они не кровоточили.

Уже в 12:30 (мск) на прибрежную территорию приехали скорая помощь, МЧС и сотрудники Госавтоинспекции. Все спецслужбы прибыли быстро, учитывая удаленное расположение пляжа от города, добавил Александр.

Эвакуировать пострадавших также помогали обычные граждане: выбрасывали вещи из своих машин и везли раненых в больницу, в первую очередь забирали «тяжёлых», рассказал очевидец. По его словам, эвакуацию завершили в 13:15 (мск).

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ ударили по Крыму пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре цели. Боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, осколки упали на прибрежную территорию. Жертвами нападения стали четыре мирных жителя, включая двоих детей. Ещё 153 человека пострадали.

Минобороны России назвало США страной, которая ответственна за гибель людей в ходе этой атаки. В ведомстве отметили, что ракеты ATACMS передаёт Киеву Вашингтон, а полётные задания на пуск ракет вводятся американскими военными с использованием данных спутниковой разведки Соединённых Штатов Америки.

В результате атаки ВСУ погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Ещё 153 человека пострадали.

Момент ракетного удара ВСУ по пляжу «Учкуевка» в Севастополе зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как рядом с берегом появились высокие всплески воды от упавших снарядов с кассетными боеприпасами. Отдыхавшие на пляже люди сразу же начали убегать.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не исключает возможности военно-технического ответа на действия США после ракетного удара украинской армии по Севастополю.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший назвал атаку на пляж в Севастополе с использованием американских оперативно-тактических ракет ATACMS актом войны и терроризма, устроенным США против мирного населения.