Вашингтон, 27 июня, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Атака на пляж в Севастополе с использованием американских оперативно-тактических ракет ATACMS является актом войны и терроризма, устроенным США против мирного населения, написал кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди-младший.

Иван Шилов ИА Регнум

«Слово, которое описывает это, — терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», — говорится в сообщении на странице политика в социальной сети Х (бывший Twitter).

Кеннеди-младший использовал в своей публикации видеозапись этой ракетной атаки. Он также напомнил, что право на объявление войны есть только у Конгресса США.

Политик указал на слабость американского президента Джо Байденом. Кеннеди-младший призвал членов Конгресса остановить силы, которые управляют действующим главой Белого дома.

Кроме того, он предположил, что для удара по Севастополю, скорее всего, использовались ракетная установка, которую произвела американская корпорация Lockheed Martin. Кандидат в президенты напомнил, что использование этого оружия привело к ранению и гибели посетителей пляжа, включая детей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ ударили по Крыму пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре цели. Боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. Жертсами нападения стали четыре мирных жителя, включая двоих детей. Ещё 153 человека пострадали.

Минобороны России назвало США страной, которая ответствена за гибель людей в ходе этой атаки. В ведомстве отметили, что ракеты ATACMS передаёт Киеву Вашингтон, а полётные задания в снаряды вводятся американскими военными с использованием данных спутниковой разведки Соединённых Штатов.

24 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США якобы выступают против потерь среди гражданских лиц при атаках ВСУ. Он также утверждал, что Вашингтон собирается обсудить этот вопрос с Киевом.