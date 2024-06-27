Севастополь, 27 июня, 2024, 10:45 — ИА Регнум. У пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины по Севастополю, нанесённом ракетами ATACMS с кассетной боевой частью, были атипичные осколочные ранения. Об этом рассказал владелец кафе на севастопольском пляже «Учкуевка», в котором прятались мирные граждане во время удара украинской армии.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Он признался, что никогда подобных ранений не видел. По словам мужчины, раны не кровоточили.

Владелец кафе добавил, что девушка получила ранение осколком 2,5 на 2,5 см, при этом она не истекала кровью.

«Был ещё один мужчина лет 50, буквально «рябой» от осколков по всему телу, при этом в сознании, на ногах, шока нет», — процитировала Lenta.ru очевидца.

Владелец кафе, получивший образование военного врача, предположил, что такой эффект создают специально для усложнения первичной диагностики раненых. По его словам, в первую очередь эвакуируют тех, у кого открытое кровотечение.

В свою очередь участник войны в Афганистане, полковник в отставке Владимир Хорошев отметил, что в некровоточащих ранах ничего необычного нет. Кровь может не пойти из-за того, что осколки попадают вглубь мышечной массы, образуя гематому без открытого кровотечения.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ ударили по Крыму пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре цели. Боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, осколки упали на прибрежную территорию. Жертвами нападения стали четыре мирных жителя, включая двоих детей. Ещё 153 человека пострадали.

Минобороны России назвало США страной, которая ответственна за гибель людей в ходе этой атаки. В ведомстве отметили, что ракеты ATACMS передаёт Киеву Вашингтон, а полётные задания на пуск ракет вводятся американскими военными с использованием данных спутниковой разведки США.

Момент ракетного удара ВСУ по пляжу «Учкуевка» в Севастополе зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как рядом с берегом появились высокие всплески воды от упавших снарядов с кассетными боеприпасами. Отдыхавшие на пляже люди сразу же начали убегать.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что российская сторона не исключает возможности военно-технического ответа на действия США после ракетного удара украинской армии по Севастополю.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший назвал атаку на пляж в Севастополе с использованием американских оперативно-тактических ракет ATACMS актом войны и терроризма, устроенным США против мирного населения.