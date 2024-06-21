Москва, 21 июня, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России не поддерживает идею безвизового режима въезда в страну в отношении граждан отдельных дружественных государств, сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан», — цитирует его «Газета.Ru».

По его словам, такие шаги для такой страны, как Россия, могут иметь необратимые последствия. Такие шаги, как правило, практикуют страны так называемого пляжного туризма, а также страны, «не играющие заметной роли на международной арене».

«В случае с Россией подобное решение нанесёт значительный ущерб внешнеполитическому авторитету нашей страны, в том числе в глазах дружественных и нейтральных государств», — заключил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент Владимир Путин заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом в указанном вопросе.

Официальный представитель МВД Ирина Волк 1 апреля сообщила, что срок временного пребывания иностранцев в России сократили до 90 дней, согласно проекту закона, разработанному МВД и ужесточающему контроль государства в сфере миграции. Кроме того, в стране усилят контроль в отношении привлекающих иностранную рабочую силу работодателей, заказчиков работ или услуг.