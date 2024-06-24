Москва, 24 июня, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Конфискация активов, полученных за организацию нелегальной миграции, поможет снизить уровень таких преступлений. Такое мнение 24 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя законопроект о конфискации денежных средств, ценностей и иного имущества за организацию нелегальной миграции.

Илья Наймушин/РИА Новости

По словам политолога, многие эксперты, государственные деятели, включая депутатов Госдумы, поддерживают эту идею. Некоторые сенаторы также отмечали необходимость новых подходов к решению проблемы нелегальной миграции. Важно не только создавать условия для легальных трудовых мигрантов, но и бороться с незаконными схемами, отметил политолог.

Он добавил, что правоохранительные органы также активизировались в данном направлении. При этом новые подходы требуют законодательного оформления, пояснил Асафов.

Эксперт считает, что для тех, кто наживается на организации нелегальной миграции, включая создание «резиновых» квартир и подделку результатов тестирования по русскому языку, наказание должно быть очень суровым.

«Конфискация активов в этом случае будет справедливой мерой. Я думаю, это создаст необходимые условия для того, чтобы таких преступлений было меньше, поскольку потенциальные преступники осознают последствия своих действий», — уточнил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, российское правительство поддержало законопроект, в котором предлагается конфисковать денежные средства, ценности и иное имущество за организацию нелегальной миграции.

Законопроект подготовил депутат Государственной думы Пётр Толстой. На данный момент такого рода меры в УК РФ не предусмотрены, а за организацию незаконного въезда на территорию России иностранцев или лиц без гражданства предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

В пояснительной записке к документу говорится, что в 2023 году правоохранители зарегистрировали 1,9 тысячи связанных с незаконной миграцией преступлений. А с января по март текущего года — уже 580 таких преступлений.

Директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов 21 июня заявил, что ведомство не поддерживает идею безвизового режима въезда для граждан отдельных дружественных государств. По его словам, такая инициатива поставила бы иностранцев в привилегированное по сравнению с россиянами положение.

Глава «Русской общины» Андрей Ткачук 22 июня заявил ИА Регнум, что все знают о проблемах с мигрантами в России, но эти проблемы не решаются. Эксперт уточнил, что, по его словам, все законопроекты, призванные ужесточить миграционную политику в стране, так и не прошли через Госдуму.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом.

В июне глава СПЧ Валерий Фадеев призвал прекратить практику покупки гражданства России. Совет провёл специальное заседание по вопросу обеспечения прав граждан РФ при реализации миграционной политики. Профильные структуры близки к тому, чтобы концептуально оформить новую миграционную политику России, почти по всем вопросам достигнут консенсус, сказал Фадеев.