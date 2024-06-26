Вашингтон, 26 июня, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена не будет принуждать Киев к уступкам территорий, заявил 26 июня на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Evan Vucci/AP/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Журналисты попросили его прокомментировать план советников экс-президента США Дональда Трампа прекратить оказывать помощь Украине, если Киев продолжит отказываться от переговоров с Москвой по урегулированию кризиса.

«Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории», — ответил на вопрос Кирби.

По его словам, Байден придерживается позиции, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен сам принимать решения в отношении переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя план советников Трампа, заявил, что их план можно будет рассмотреть, если в нём учтут реальную ситуацию на фронте. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва остаётся открытой для переговоров.

Трамп 22 июня в ходе митинга заявил, что в случае победы на президентских выборах, которые состоятся в ноябре, сможет урегулировать конфликт на Украине ещё до инаугурации в январе 2024 года. В апреле он заявил, что намерен вынудить Киев отказаться от притязаний на Крым и Донбасс.